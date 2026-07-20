त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस मुख्यालय में मिला शव
क्या है खबर?
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। उनका शव पुलिस मुख्यालय में मिला है। धनखड़ के शव मिलने की सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री माणिक साहा और मुख्य सचिव जेके सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री साहा ने भी मुख्यालय में जमा पत्रकारों से कोई बात नहीं की।
मौत
आत्महत्या की आशंका
पुलिस महकमे में तैनात अधिकारियों का कहना है कि धनखड़ का शव उनके कमरे में मिला है, जिससे उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है।
टेलीग्राफ के मुताबिक, धनखड़ का शव पीएचक्यू स्थित अपने कार्यालय कक्ष में फांसी पर लटका पाया गया था, जहां से उन्हें तुरंत अगरतला के जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया।
यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
जांच
कौन थे धनखड़?
त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी धनखड़ ने मई 2025 में DGP का कार्यभार संभाला था। इससे पहले, वे त्रिपुरा के DGP (खुफिया) के रूप में कार्य कर रहे थे।
उन्होंने अपने 3 दशक के करिअर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सीमा सुरक्षा बल (BSFफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपनी सेवाएं दीं हैं।
CBI में उन्होंने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जांच की थी।