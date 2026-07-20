त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालात में मौत

त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस मुख्यालय में मिला शव

लेखन गजेंद्र 02:54 pm Jul 20, 202602:54 pm

क्या है खबर?

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। उनका शव पुलिस मुख्यालय में मिला है। धनखड़ के शव मिलने की सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री माणिक साहा और मुख्य सचिव जेके सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री साहा ने भी मुख्यालय में जमा पत्रकारों से कोई बात नहीं की।