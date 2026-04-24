यात्री ने 5 घंटे 20 मिनट में तय किया बेंगलुरु से चेन्नई का सफर देश Apr 24, 2026

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे ने इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। पहले जहां इन शहरों के बीच का सफर तय करने में काफी वक्त लगता था, वहीं अब सिर्फ 6 घंटे के आसपास का समय लगता है।

नया रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आसान बन गया है, खासकर वी कोटा और गुडियाथम से गुजरते हुए। यह एक्सप्रेसवे सीधा NH-48 से जुड़ता है, जिससे आगे के रास्तों पर जाना भी सुविधाजनक हो जाता है। आप गुडियाथम का पहाड़ी घाट सेक्शन सूरज ढलने से पहले ही पार कर लें ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे।