यात्री ने 5 घंटे 20 मिनट में तय किया बेंगलुरु से चेन्नई का सफर
बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे ने इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। पहले जहां इन शहरों के बीच का सफर तय करने में काफी वक्त लगता था, वहीं अब सिर्फ 6 घंटे के आसपास का समय लगता है।
नया रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आसान बन गया है, खासकर वी कोटा और गुडियाथम से गुजरते हुए। यह एक्सप्रेसवे सीधा NH-48 से जुड़ता है, जिससे आगे के रास्तों पर जाना भी सुविधाजनक हो जाता है। आप गुडियाथम का पहाड़ी घाट सेक्शन सूरज ढलने से पहले ही पार कर लें ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे।
यात्री का अनुभव: कादुगोडी से अन्ना नगर 5 घंटे 20 मिनट में
एक यात्री ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके परिवार ने कादुगोडी से अन्ना नगर तक का सफर महज 5 घंटे 20 मिनट में पूरा कर लिया।
उन्होंने बताया कि NH 48 पर करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और सड़कें शानदार स्थिति में हैं। यही वजह है कि यह एक्सप्रेसवे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है, जो आरामदायक और बिना किसी रुकावट के सफर करना चाहते हैं।