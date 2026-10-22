टाइगर श्रॉफ के हमलावरों ने सलमान-आमिर और रणबीर कपूर के घर की भी की थी रेकी

टाइगर श्रॉफ नहीं थे असली टार्गेट, सलमान-आमिर और रणबीर कपूर के घर की हुई थी रेकी

लेखन गजेंद्र 10:36 am Oct 22, 202610:36 am

क्या है खबर?

मुंबई पुलिस बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में रोज-रोज नए खुलासे कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि हमलावर फूल सिंह और रेहान अंसारी और उनके साथी ऋतिक कुमार उर्फ ​​रोशन रामू महतो से पूछताछ के बाद पता चला कि हमलावरों का असली टार्गेट टाइगर नहीं थे। हमलावरों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित घर, आमिर खान के खार स्थित घर और रणबीर कपूर के घर की रेकी की थी।