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दिल्ली में 11 और 12 मई को बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में बदलेगा मौसम और गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली में 11 और 12 मई को बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

लेखन भारत शर्मा
May 10, 2026
12:45 pm
क्या है खबर?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 11 और 12 मई को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में निवासियों को बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ संभावित बूंदाबांदी की चेतावनी दी गई है। दोनों दिन दोपहर और शाम के समय राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहर के कई इलाकों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ गरज और बिजली कड़कने वाले तूफान की भी आशंका है।

तापमान

दिल्ली के अधिकतम तापमान में आएगी गिरावट

IMD ने 11 मई को अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है, जो संभावित बारिश के कारण 12 मई को थोड़ा गिरकर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव से पहले दिल्ली में 9 और 10 मई को आसमान साफ ​​रहेगा और तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इन दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

राहत

गर्मी से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद

संभावित बारिश और गरज के साथ तूफान से गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलने की संभावना है। इसी तरह बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। 13 मई तक शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और 14 मई से मौसम साफ होगा। इस अवधि में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम में इन बदलावों के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है।

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सलाह

दिल्लीवासियों के लिए जरूरी सलाह

IMD ने दिल्लीवासियों को आंधी-तूफान के दौरान यात्रा करते समय, तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों ने शुक्रवार को सामान्य से कम तापमान दर्ज किया। पालम में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। लोदी रोड और रिज स्टेशनों पर अधिकतम तापमान क्रमशः 34.2 और 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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