सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हुए दुष्कर्म मामलों पर संज्ञान लिया है

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हुए दुष्कर्म मामलों पर लिया संज्ञान, निर्भया मामले से की तुलना

लेखन भारत शर्मा 11:07 am Sep 28, 202611:07 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में एक चलती स्लीपर बस में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म समेत हालिया बलात्कार मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल की घटनाएं झकझोर देने वाली हैं और यह कानून व्यवस्था की विफलता को साफ दर्शाती हैं।