सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हुए दुष्कर्म मामलों पर लिया संज्ञान, निर्भया मामले से की तुलना
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में एक चलती स्लीपर बस में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म समेत हालिया बलात्कार मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल की घटनाएं झकझोर देने वाली हैं और यह कानून व्यवस्था की विफलता को साफ दर्शाती हैं।
टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में क्या की टिप्पणी?
लाइव लॉ और आधिकारिक सूत्रों द्वारा जारी अदालती विवरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर गहरी चिंता जताते हुए तीखी टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा, "कोई भी व्यक्ति हालिया घटनाओं को देखकर साल 2012 के निर्भया मामले के साथ उनकी दर्दनाक समानताओं को रेखांकित किए बिना नहीं रह सकता। ये घटनाएं साफ तौर पर कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की नाकामी को उजागर करती हैं।"
फटकार
कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कमजोर सुरक्षा व्यवस्था पर लगाई फटकार
कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने पर पुलिस को फटकार भी लगाई।
कोर्ट ने कहा, "पार्क, बस और अन्य सार्वजनिक स्थानों को केवल इसलिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तब्दील होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां रोशनी की कमी, खराब निगरानी और बुनियादी प्रशासनिक सुविधाओं का अभाव है। केवल एकजुटता या संवेदना प्रकट कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।"