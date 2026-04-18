पवन खेड़ा को SC से झटका: जमानत की अर्जी खारिज, अब असम में ही मिलेगी राहत? देश Apr 18, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस अरजी को नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। यह फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR के मामले में आया है। इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को कुछ समय के लिए अंतरिम सुरक्षा दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देकर उस पर रोक लगा दी थी।