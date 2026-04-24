सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने की गर्भवती 15 साल की नाबालिग को दी गर्भपात कराने की मंजूरी देश Apr 24, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 साल की किशोरी को 7 महीने से ज्यादा की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि नाबालिग लड़कियों को मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बताया कि संविधान हर किसी को अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देता है। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि अगर गर्भावस्था जारी रहती तो उस लड़की के मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था।