मानसून ने 6 दिन पहले भारत में दी दस्तक, जानिए केरल में कब होगा प्रवेश
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इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने समय से पहले ही भारत में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 16 मई को यह बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अरब सागर के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जो सामान्य समय से लगभग 6 दिन पहले है। IMD का कहना है कि मानसून का इस तरह समय से पहले आना कोई नई बात नहीं है, पिछले साल तो यह और भी पहले आ गया था। फिर भी, मौसम पर नजर रखने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
केरल में 26 मई को पहुंच सकता है मानसून
IMD के मुताबिक, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में हुई ज्यादा बारिश के साथ-साथ तेज पछुआ हवाओं ने मानसून के जल्दी पहुंचने में मदद की है। अब आगे देखें तो 26 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही पूरे देश में बारिश के मौसम का औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा।