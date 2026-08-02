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प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलने वाली लड़की की मां का बयान, कहा- माफी देकर दिया जीवनदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलने वाली लड़की को माफ करने के बाद उसकी मां ने अहम बयान दिया है

प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलने वाली लड़की की मां का बयान, कहा- माफी देकर दिया जीवनदान

लेखन भारत शर्मा
Aug 02, 2026
04:41 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वाली नाबालिग लड़की को प्रधानमंत्री मोदी ने माफ कर दिया है। इसके बाद उसकी मां का बड़ा बयान सामने आया है। लड़की की मां ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बेटी को माफ करके 'जीवनदान' (नया जीवन) दिया है। अब उन्होंने FIR रद्द करने की भी मांग की है।

बयान

लड़की की मां ने क्या दिया बयान?

लड़की की मां ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने वाली देश की बेटी को क्षमा करके महानता का परिचय दिया है। मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूं। आज उसका नया जन्म है। प्रधानमंत्री ने उसे जीवनदान का सबसे बड़ा उपहार दिया है।"

बता दें कि नोएडा की पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक 'जीरो FIR' दर्ज की थी, जिसमें लड़की का नाम 'रुचिका सिंह' और उम्र 25 वर्ष बताई गई थी।

मांग

लड़की की मां ने कि FIR रद्द करने की मांग

लड़की की मां ने बताया कि FIR में दर्ज नाम और उम्र पूरी तरह गलत है। ऐसे में उनकी बेटी के खिलाफ यह गलत FIR भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम शर्मिंदा कैसे हो सकते हैं? हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि गलत नाम और उम्र के आधार पर दर्ज FIR को रद्द कर दें, ताकि वह शांति से रह सके। अब वह आपकी निगरानी में है।"

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प्रतिबंध

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की अपील

मां ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी से मेरा विनम्र निवेदन है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिए जाने चाहिए। उन्हें केवल पढ़ाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर भी जाने या उन्हें ले जाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "इन बच्चों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। छोटे बच्चों को दुनियादारी या बड़ों का सम्मान करना नहीं आता।"

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माफी

लड़की भी मांग चुकी है प्रधानमंत्री मोदी से माफी

इससे पहले 15 वर्षीय लड़की ने हाथ जोड़कर एक वीडियो संदेश में देश और प्रधानमंत्री से माफी मांगी थी।

लड़की ने कहा था, "मैं सिर्फ 15 साल की हूं। मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। प्रदर्शन में मैंने दूसरों के बहकावे में आकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ कर दें।"

उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषी बच्चों को माफ कर दिया था।

पृष्ठभूमि

क्या है पूरा मामला?

छात्रों के विरोध प्रदर्शन में लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रही थी।

नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंस्टाग्राम रील के जरिए बेहद उदार दृष्टिकोण अपनाया था।

उन्होंने कहा था कि गाली देने से समस्या का समाधान नहीं होता। वह इन भटके हुए बच्चों को सजा देने या अदालतों में घसीटने के बजाय सही रास्ता दिखाते हुए माफ करना चाहते हैं।

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