प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलने वाली लड़की की मां का बयान, कहा- माफी देकर दिया जीवनदान

लड़की की मां ने बताया कि FIR में दर्ज नाम और उम्र पूरी तरह गलत है। ऐसे में उनकी बेटी के खिलाफ यह गलत FIR भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम शर्मिंदा कैसे हो सकते हैं? हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि गलत नाम और उम्र के आधार पर दर्ज FIR को रद्द कर दें, ताकि वह शांति से रह सके। अब वह आपकी निगरानी में है।"