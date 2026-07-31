नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी DSRV, बदल देगा बचाव मिशन का चेहरा
भारतीय नौसेना के बेड़े में अब 'निपुण' नाम का एक नया डीप-सी रेस्क्यू शिप शामिल हो गया है, जिससे उनकी ताकत काफी बढ़ गई है। विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। 118 मीटर लंबा और 8,500 टन से ज्यादा वजनी यह जहाज 80 प्रतिशत से भी ज्यादा भारतीय पुर्जों से बना है। निपुण का मुख्य काम पनडुब्बियों को बचाना और पानी के अंदर होने वाले मुश्किल मिशन पूरे करना है।
स्थानीय स्तर पर बना निपुण DSRV मदर शिप
निपुण, भारत के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) के लिए एक मदर शिप के तौर पर अपनी सेवाएं देगा। इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग और डीप-सी सैचुरेशन डाइविंग जैसी कई आधुनिक तकनीकें शामिल की गई हैं।
यह जहाज पिछले साल शामिल किए गए INS निस्तार के बाद आया है। इसको बनाने में करीब 120 स्थानीय कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे विशाखापत्तनम की शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है। यह कदम समुद्री तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बेहद अहम है।