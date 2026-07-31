नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी DSRV, बदल देगा बचाव मिशन का चेहरा

निपुण, भारत के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) के लिए एक मदर शिप के तौर पर अपनी सेवाएं देगा। इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग और डीप-सी सैचुरेशन डाइविंग जैसी कई आधुनिक तकनीकें शामिल की गई हैं।

यह जहाज पिछले साल शामिल किए गए INS निस्तार के बाद आया है। इसको बनाने में करीब 120 स्थानीय कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे विशाखापत्तनम की शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है। यह कदम समुद्री तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बेहद अहम है।