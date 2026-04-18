विदेश जाने वालों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने ITCC पर फैला भ्रम किया दूर, जानें सच्चाई देश Apr 18, 2026

आप परेशान न हों, ज्यादातर भारतीयों को विदेश जाने के लिए इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (ITCC) की जरुरत नहीं है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ITCC सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरुरी है जिनकी जांच के लिए उनका मौजूद रहना जरुरी है, या फिर जिन पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है और किसी अथॉरिटी ने भी उस पर रोक नहीं लगाई है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब एक वायरल वीडियो में यह दावा किया गया था कि विदेश जाने वाले हर व्यक्ति को ITCC की जरुरत होगी। हालांकि, अधिकारियों ने बताया है कि यह नियम साल 2003 से ही ऐसा चला आ रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।