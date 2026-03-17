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सरकार ने LPG की स्थिति मानी चिंताजनक, उपभोक्ताओं से किया विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान
सरकार ने LPG की स्थिति मानी चिंताजनक

सरकार ने LPG की स्थिति मानी चिंताजनक, उपभोक्ताओं से किया विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान

लेखन भारत शर्मा
Mar 17, 2026
05:13 pm
क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत में ऊर्जा संकट अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि, सरकार ने उपभोक्ताओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं होने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने उपभोक्तओं को LPG के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी और खाना पकाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग का भी आह्वान किया।

बयान

सरकार ने क्या दिया बयान?

संयुक्त सचिव शर्मा ने कहा, "LPG के मुद्दे पर मैं यह दोहराना चाहूंगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि, फिलहाल किसी भी LPG वितरक को आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की आपूर्ति और सिलेंडर वितरण सामान्य रूप से जारी है।" उन्होंने कहा, "ऑनलाइन बुकिंग में काफी सुधार हुआ है और आज की तारीख में लगभग 94 प्रतिशत सिलेंडर बुकिंग ऑनलाइन हो रही हैं।"

प्रणाली

डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड प्रणाली में भी हुआ सुधार

शर्मा ने कहा, "डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड प्रणाली में भी सुधार हुआ है, जो अब 76 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जहां तक ​​व्यावसायिक LPG आपूर्ति का सवाल है, ये शुरू में पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं, लेकिन बाद में आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है।" उन्होंने कहा, "विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों का भी वितरण किया जा रहा है। इससे स्थिति पूरी तरह से साफ होने लगी है।"

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आदेश

इन राज्य सरकारों ने जारी किए आदेश

शर्मा ने आगे कहा, "बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई सरकारों ने व्यावसायिक LPG के लिए आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।" उन्होंने आगे कहा, "प्राकृतिक गैस के संबंध में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यह लाभकारी होगा यदि सभी वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता प्राकृतिक गैस (PNG) का इस्तेमाल शुरू कर लें।"

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कालाबाजारी

सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सरकार का रुख

शर्मा ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, "देश भर में सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 12,000 छापे मारे गए हैं। लगभग 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कल दिल्ली में 600 सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश में 450 निरीक्षण और छापे मारे गए और 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जम्मू-कश्मीर में 564 छापे मारकर दोषियों पर FIR दर्ज की गई है।"

जानकारी

मध्य प्रदेश में जब्त किए गए 1,800 सिलेंडर

शर्मा ने बताया कि केरल में 1,000 से अधिक छापे और निरीक्षण की कार्रवाई में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1,200 छापे मारे गए हैं और लगभग 1,800 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

मदद

कैसे कम हो सकता है LPG आपूर्ति पर दबाव?

शर्मा ने कहा कि होटल, रेस्तरां और खानपान सेवाओं जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के PNG का अधिक इस्तेमाल शुरू करने से घरों के लिए निर्धारित LPG आपूर्ति पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को भी LPG के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में PNG के व्यापक उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके कनेक्शन के लिए आवेदन भी बढ़ रहे हैं।

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