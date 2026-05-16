दिल्ली से खत्म होंगे कचरे के पहाड़, MCD ने तय की सफाई की नई समय-सीमा

दिल्ली नई मशीनों से कचरा प्रोसेस करने की बढ़ा रही क्षमता

इन कचरा स्थलों को साफ करना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली में हर दिन 11,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कचरा निकलता है और अभी भी 1.53 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा पुराना कचरा इन ढेरों पर जमा है। इस पुराने कचरे का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले गाजीपुर लैंडफिल पर है। पहले भी सफाई के लिए कई समय-सीमाएं तय की गई थीं, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाईं। इसकी मुख्य वजह यह थी कि जितना कचरा प्रोसेस होता था, उससे कहीं ज्यादा नया कचरा इन लैंडफिल पर आता रहता था।