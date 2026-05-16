दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, ATF पर 25 प्रतिशत कम किया जाएगा VAT

दिल्ली के VAT पर बातचीत काफी आगे बढ़ी

दिल्ली में ईंधन पर लगने वाला ऊंचा VAT सालों से एयरलाइंस के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। इसी वजह से उड़ानें महंगी होती हैं और हवाई टिकटों के दाम बढ़ने का डर बना रहता है। एयरलाइन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने काफी समय से कर कम करने की वकालत की है, ताकि एयरलाइंस को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके और दिल्ली एक एविएशन हब के तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके। इस मुद्दे पर बातचीत अब अंतिम चरण में है। यदि यह योजना लागू होती है, तो आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं और हवाई अड्डों पर भी पहले से ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है।