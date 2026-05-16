दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, ATF पर 25 प्रतिशत कम किया जाएगा VAT
दिल्ली सरकार विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर लगने वाले 25 प्रतिशत भारी मूल्य संवर्धन कर (VAT) को कम करने पर विचार कर रही है। इससे एयरलाइंस को बढ़ते खर्चों से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र ने पहले भी इसी तरह टैक्स में कटौती की थी, जिसके बाद वहां एयरलाइंस को काफी फायदा हुआ था और उड़ानों की संख्या भी बढ़ गई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कदम हवाई यात्रा को थोड़ा सस्ता बना सकता है।
दिल्ली के VAT पर बातचीत काफी आगे बढ़ी
दिल्ली में ईंधन पर लगने वाला ऊंचा VAT सालों से एयरलाइंस के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। इसी वजह से उड़ानें महंगी होती हैं और हवाई टिकटों के दाम बढ़ने का डर बना रहता है। एयरलाइन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने काफी समय से कर कम करने की वकालत की है, ताकि एयरलाइंस को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके और दिल्ली एक एविएशन हब के तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके। इस मुद्दे पर बातचीत अब अंतिम चरण में है। यदि यह योजना लागू होती है, तो आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं और हवाई अड्डों पर भी पहले से ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है।