600 मीटर की दूरी बनी नौकरी की दुश्मन! कंपनी के इस अजीब नियम पर मचा बवाल
एक भारतीय आवेदक को इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसका पिछला दफ्तर नई कंपनी की इमारत से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर था। कंपनी ने उसे बताया कि "उनकी अंदरूनी मैनेजमेंट पॉलिसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी है। इस कारण हम आपके आवेदन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी पिछली कंपनी हमारे ऑफिस से लगभग 600 मीटर दूर है।" आवेदक ने अपनी यह कहानी रेडिट पर बताई, जिसके बाद यह तुरंत वायरल हो गई। इस पर लोग खूब चुटकुले सुनाने लगे और साथ ही गंभीर बहस भी छिड़ गई कि क्या आज के जमाने में ऐसे नियम सचमुच ठीक हैं।
ऑनलाइन यूजर्स नजदीकी के नियम का उड़ा रहे मजाक
कई ऑनलाइन यूजर्स को यह वजह बहुत अजीब लगी। कुछ लोग तो इस बात पर मज़ाक उड़ा रहे थे कि रिमोट वर्क के इस जमाने में ऐसी चिंताएं कितनी पुरानी लगती हैं। कई दूसरे लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पास में होने से भला क्या खतरा हो सकता है? वहीं कुछ लोग उन कंपनियों पर हंस रहे थे जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आवेदक ने उस कंपनी का नाम नहीं बताया ताकि कोई विवाद न हो, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पूरी घटना इतनी मजेदार थी कि इसे लोगों से साझा किए बिना रहा नहीं गया।