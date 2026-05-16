600 मीटर की दूरी बनी नौकरी की दुश्मन! कंपनी के इस अजीब नियम पर मचा बवाल

ऑनलाइन यूजर्स नजदीकी के नियम का उड़ा रहे मजाक

कई ऑनलाइन यूजर्स को यह वजह बहुत अजीब लगी। कुछ लोग तो इस बात पर मज़ाक उड़ा रहे थे कि रिमोट वर्क के इस जमाने में ऐसी चिंताएं कितनी पुरानी लगती हैं। कई दूसरे लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पास में होने से भला क्या खतरा हो सकता है? वहीं कुछ लोग उन कंपनियों पर हंस रहे थे जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आवेदक ने उस कंपनी का नाम नहीं बताया ताकि कोई विवाद न हो, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पूरी घटना इतनी मजेदार थी कि इसे लोगों से साझा किए बिना रहा नहीं गया।