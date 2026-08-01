अग्निवीरों के लिए खुशखबरी: BSF, CAPF में आधी नौकरी आरक्षित, राज्यों में भी मिलेगी खास छूट
अगर आप अग्निवीर हैं तो आपके लिए यह एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में अब कांस्टेबल के आधे पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए मौजूदा आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला अग्निवीरों को उनकी चार साल की सेवा पूरी होने के बाद एक स्थिर नौकरी दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अग्निवीरों के लिए राज्यों में 20 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित
एक और खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए अग्निवीरों को शारीरिक या लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, गृह मंत्रालय अभी यह तय कर रहा है कि इन पदों पर चयन के लिए योग्यता का आधार क्या होगा।
इसके साथ ही, हरियाणा और दिल्ली जैसे कुछ राज्य भी अपनी पुलिस की नौकरियों में 20 प्रतिशत पद रिटायर हो चुके अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर रहे हैं। इस कदम से अग्निवीरों के लिए सेवा पूरी होने के बाद जीवन में आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा।