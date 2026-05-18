सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या करने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

कार्रवाई छपार टोल प्लाजा पर पकड़ा गया आरोपी मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलिया जिले के रसडा रतोपुर सांवरा गांव निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। उसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि वह हरिद्वार से दिल्ली भाग रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर छपार टोल प्लाजा पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। PA की हत्या के दिन से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब उससे पूछताछ कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि 6 मई को मारी गई थी सुवेंदु के PA को गोली सुवेंदु के PA रथ की हत्या 6 मई को कोलकाता से 7 किलोमीटर दूर दोहरिया लेन में की गई थी। रथ की SUV को उनके घर के पास एक सिल्वर रंग की कार ने रोका, लेकिन हमला दोपहिया वाहनों पर सवार हथियारबंद लोगों ने किया। रथ को बेहद करीब से गोलियां मारी गई थीं। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। मामले की जांच CBI को सौंपी गई। इससे पहले 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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