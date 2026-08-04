थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया उड़ान हवा में 300 फीट गिरी

थाईलैंड से दिल्ली एयर इंडिया उड़ान हवा में 300 फीट नीचे गिरकर संभला, 14 यात्री घायल

लेखन गजेंद्र 03:12 pm Aug 04, 202603:12 pm

क्या है खबर?

थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में बैठे यात्रियों को मंगलवार की तारीख हमेशा याद रहेगी, जिन्होंने एक भयानक टर्बुलेंस का सामना किया। दरअसल, एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 हवा के बीच 300 फीट नीचे आ गया, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सांसें थम गई। ऊंचाई में अचानक परिवर्तन होने से 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य घायल हो गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।