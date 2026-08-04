थाईलैंड से दिल्ली एयर इंडिया उड़ान हवा में 300 फीट नीचे गिरकर संभला, 14 यात्री घायल
क्या है खबर?
थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में बैठे यात्रियों को मंगलवार की तारीख हमेशा याद रहेगी, जिन्होंने एक भयानक टर्बुलेंस का सामना किया। दरअसल, एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 हवा के बीच 300 फीट नीचे आ गया, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सांसें थम गई। ऊंचाई में अचानक परिवर्तन होने से 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य घायल हो गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
फुकेत से रवाना हुई एयर इंडिया की उड़ान को मंगलवार सुबह 11:15 बजे दिल्ली पहुंचना था।
हालांकि, यात्रा शुरू होने के 90 मिनट बाद अचानक विमान डगमगाया और 2 से 3 मिनट तक नीचे गिरता गया, जिससे यात्रियों को तगड़े झटके लगे।
घटना के बाद विमान के अंदर हड़कंप मच गया औऱ कुछ लोग घायल हो गए।
ऊंचाई में यह परिवर्तन उड़ान के दौरान ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली हवा के कारण हुआ है।
जांच
एयर इंडिया ने जारी किया बयान
घटना के बाद पायलट ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूचना दी, जहां चिकित्सा दल पहले से तैयार थे। विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया।
एयर इंडिया ने घटना पर कहा, "4 अगस्त को फुकेत-दिल्ली उड़ान AI2379 में संक्षिप्त अशांति से संबंधित घटना हुई, जिससे ऊंचाई में क्षणिक परिवर्तन हुआ। कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें चिकित्सा जांच की आवश्यकता है।"
ट्विटर पोस्ट
घटना का दृश्य
हवा में जोर से हिला AIR INDIA का विमान, सीट बेल्ट के बिना उछले यात्री! फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस का खौफनाक मंजर pic.twitter.com/gPADzVQSYt— Shashannk Shekhaar Mshra (@shekharmishra23) August 4, 2026
ट्विटर पोस्ट
विमान उतरने के बाद यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया
#WATCH दिल्ली। फुकेट से दिल्ली जाते समय एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस होने की वजह से कई यात्री घायल हो गए। pic.twitter.com/rCWTCeLO5Y— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2026