दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, मौसम विभाग की चेतावनी
क्या है खबर?
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 22 मई तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रह सकती है। IMD का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
IMD
2-3 डिग्री बढ़ सकता है दिल्ली में तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश राहत दे सकती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। केरलम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
बयान
क्यों बढ़ेगा तापमान?
स्काईमेट वेदर के महेश पालावत ने कहा, "पूर्वी हवाएं अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली उत्तर-पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाओं में बदल गई हैं। इससे अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ेगा और लू चलने की प्रबल संभावना है।" IMD ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में 17 से 23 मई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 से 23 मई और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 19 से 23 मई के बीच भीषण गर्मी का अनुमान जताया है।