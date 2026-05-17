दिल्ली में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, मौसम विभाग की चेतावनी

लेखन आबिद खान 05:42 pm May 17, 202605:42 pm

क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 22 मई तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रह सकती है। IMD का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।