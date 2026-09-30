ओमान में फंसी तेलंगाना की महिला के बेटे ने पूर्व मंत्री केटी रामाराव से मदद मांगी

घरेलू सहायक की नौकरी के लिए ओमान पहुंची थी तेलंगाना की महिला, मालिकों ने कैद किया

लेखन गजेंद्र 11:48 am Sep 30, 202611:48 am

क्या है खबर?

तेलंगाना की एक महिला घरेलू सहायिका की नौकरी के लिए ओमान के मस्कट गई थी, लेकिन नौकरी दिलाने वाली एजेंसी के धोखाधड़ी करने से महिला वहीं फंस गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। उसे नियोक्ताओं द्वारा न तो वेतन दिया जा रहा है और न ही उसका वीजा वापस कर रहे हैं। मस्कट में महिला का शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है और उसे गैर-कानूनी तरीके से कैद कर लिया गया है।