तेलंगाना के रंगारेड्डी में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी पेड़ से टकराई

तेलंगाना के रंगारेड्डी में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी पेड़ से टकराई, 8 जवान घायल

लेखन गजेंद्र 02:16 pm Nov 13, 202602:16 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में शुक्रवार को सेना की बस अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। हादसा चेवेल्ला मंडल में अल्लावाड़ा गेट के पास हुआ। घटना के समय बस में 14 जवान सवार थे, जो प्रशिक्षण अभ्यास के लिए गोलकोंडा आर्मी कैंप से शाबाद मंडल जा रहे थे। करीब 8 जवान घायल हुए हैं। उनको गोलकोंडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी घायल जवानों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है।