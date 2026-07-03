हैदराबाद के होटल में 26 वर्षीय महिला कमरे में मृत मिली

जांच

रेस्तरां और पब में काम करती थी महिला

पुलिस ने बताया कि महिला की 8 साल पहले एक व्यक्ति से शादी हुई थी। उसका एक 7 साल का बेटा है और वह अपने पति से अलग रह रही थी। वह अलवाल में रह रही थी और कुकाटपल्ली के किंग्स एंड क्वींस क्लब में डांसर थी। पुलिस ने बताया कि रेणुका बुधवार तड़के 3 बजे फारूक के साथ होटल पहुंची थी। गुरुवार रात साढ़े 10 बजे फारूक होटल से चला गया था, जबकि रेणुका कमरे में थी।