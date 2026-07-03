हैदराबाद के होटल में 26 वर्षीय महिला कमरे में मृत मिली
क्या है खबर?
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक 26 वर्षीय महिला होटल के अंदर मृत पाई गई है। उसका शव फांसी के सहारे पंखे से लटका हुआ था। घटना लंगर हाउज थाना क्षेत्र में एमडी लाइन्स इलाके के होटल ग्रैंड लॉज में 34 वर्षीय फारूक के साथ एक कमरे में ठहरी थी, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है। महिला की पहचान रेणुका के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया है।
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रेस्तरां और पब में काम करती थी महिला
पुलिस ने बताया कि महिला की 8 साल पहले एक व्यक्ति से शादी हुई थी। उसका एक 7 साल का बेटा है और वह अपने पति से अलग रह रही थी। वह अलवाल में रह रही थी और कुकाटपल्ली के किंग्स एंड क्वींस क्लब में डांसर थी। पुलिस ने बताया कि रेणुका बुधवार तड़के 3 बजे फारूक के साथ होटल पहुंची थी। गुरुवार रात साढ़े 10 बजे फारूक होटल से चला गया था, जबकि रेणुका कमरे में थी।
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आत्महत्या से पहले दोस्त को किया वीडियो कॉल
पुलिस ने बताया कि रेणुका और फारुक की पब में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 6 महीने से दोनों रिश्ते में थे। गोलकोंडा निवासी फारुक शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस ने बताया कि फारुक और रेणुका ने रात में बिरयानी खाई और उसके बाद वह एक समारोह में चला गया था। इसके बाद रेणुका ने रात साढ़े 12 बजे अपने दोस्त सत्या को वीडियो कॉल किया था। बाद में फांसी लगाकर जान दे दी।
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पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से कर रही जांच
पुलिस ने बताया कि महिला के परिवार ने आत्महत्या के दावे को नकार दिया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी प्रेमी फारुक ने पुलिस को बताया कि जब वह लौटकर आया, तब रेणुका को लटका पाया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि रेणुका ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल पर कहा था, "मेरे पास तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है।"