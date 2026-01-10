तेलंगाना सरकार ने CDSCO की चेतावनी के बाद अलमोंट-किड सिरप पर लगाया प्रतिबंध
क्या है खबर?
तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन (DCA) ने शनिवार को एक तत्काल परामर्श जारी कर बच्चों में एलर्जी, एलर्जिक बुखार और अस्थमा के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अलमोंट-किड सिरप के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। यह कदम सिरप में कथित तौर पर एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) की मिलावट मिलने के बाद उठाया है। EG एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और इसका सेवन बच्चों के जीवन के लिए खतरा है।
अधिसूचना
DCA ने जारी की अधिसूचना
DCA की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), पूर्वी जोन, कोलकाता से एक प्रयोगशाला रिपोर्ट के संबंध में अलर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें सिरप (लेवोसेटिरिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और मोंटेलुकास्ट सोडियम सिरप) को मिलावटी घोषित किया गया है। DCA ने कहा, "आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि जिस के पास यह सिरप मौजूद है, वह उसका उपयोग तुरंत बंद करें और DCA को इसकी सूचना दें।"
निर्माण
बिहार की कंपनी ने किया था सिरप का निर्माण
DCA के परामर्श में यह भी कहा गया है कि अगर बाजार में इस तरह की सिरप बेची जाती है, तो लोग उक्त उत्पाद के बारे में टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सीधे औषधि नियंत्रण प्रशासन, तेलंगाना को भी सूचना दे सकते हैं। परामर्श के अनुसार, यह सिरप बैच नंबर: AL-24002 है, जिसका निर्माण बिहार की ट्राइडस रेमेडीज द्वारा किया गया था। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है।