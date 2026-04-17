TCS नासिक मामले में निदा खान ने जमानत याचिका लगाई

TCS नासिक मामला: HR प्रमुख नहीं टेलीकॉलर थी आरोपी निदा खान, जमानत की याचिका लगाई

लेखन गजेंद्र 02:22 pm Apr 17, 202602:22 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में धर्म परिवर्तन और यौन शोषण से जुड़े मामले में अब एक और खुलासा हुआ है। मामले में एक महिला आरोपी निदा खान को फरार बताया जा रहा है, जो कंपनी में मानव संसाधन (HR) प्रमख थीं। अब बताया गया कि वह HR प्रमुख नहीं बल्कि टेलीकॉलर के पद पर थीं। उनके परिवार का यह भी कहना है कि वह फरार नहीं, बल्कि मुंबई स्थित अपने घर में परिवार के साथ हैं।