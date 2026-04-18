यौन उत्पीड़न छिपाने का आरोप: TCS कर्मचारी निदा खान ने मांगी जमानत, बढ़ी पुलिस हिरासत

परिवार का कहना है कि निदा खान बेगुनाह हैं

खान का परिवार लगातार कह रहा है कि निदा बेकसूर हैं। उनका कहना है कि हाल के दिनों में निदा की इस नौकरी ने उन्हें गर्व से ज्यादा तनाव दिया है। परिवार ने साफ किया कि निदा दिसंबर 2021 में एक बी पी ओ कर्मचारी के तौर पर टी सी एस में जुड़ी थीं और वह एच आर विभाग में नहीं थीं। इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर उनकी बदली हुई तस्वीरें और कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। निदा के भाई और चाचा ने बताया कि अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने उनके घर पर उनसे मुलाकात नहीं की है। उन्होंने यह भी बताया कि निदा फिलहाल घर पर हैं और गर्भवती हैं। जांच अधिकारी अभी भी इस मामले से जुड़े संदिग्ध संदेशों और पैसों के लेन-देन की गहराई से जांच कर रहे हैं।