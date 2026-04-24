TCS में बवाल: यौन उत्पीड़न और धार्मिक दुराचार के आरोप में 4 गिरफ्तार, SIT के हाथ 9 और मामले

TCS के खिलाफ 9 मामलों की जांच कर रही SIT

गिरफ्तार कर्मचारियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत यौन उत्पीड़न और धार्मिक दुराचार के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल, यह अकेला मामला नहीं है। TCS के 8 कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कुल नौ मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर आरोप पुरुषों पर लगे हैं, जबकि एक महिला आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इन सभी शिकायतों की गहनता से जांच कर रही है, ताकि कोई भी बात अनदेखी न रह जाए।