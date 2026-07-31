बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद लौटीं कोलकाता

बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद लौटीं कोलकाता

लेखन गजेंद्र 02:17 pm Jul 31, 202602:17 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लौट आई हैं। यहां नसरीन रवींद्र सदन में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। अपनी रचनाओं के कारण भारी विरोध देखने वाली नसरीन ने 1994 में बांग्लादेश छोड़ा था और तब से निर्वासन झेल रहीं हैं। वह शुक्रवार को सीधे न्यूयॉर्क से कोलकाता पहुंची हैं, जहां उनकी आत्मकथा का विमोचन होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।