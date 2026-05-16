प्रधानमंत्री की अपील पर तमिलनाडु राज्यपाल ने 10 से 4 कीं काफिले की गाड़ियां
16 मई को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जब शहर पहुंचे, तो उन्होंने अपने पुलिस काफिले में गाड़ियों की संख्या 10 से घटाकर सिर्फ 4 कर दी। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस हालिया अपील के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने ईंधन बचाने पर जोर दिया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने की थी अपील
प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोग कारपूलिंग करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, मेट्रो रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन का सहारा लें और पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करें।
इसी दौरान, राज्यपाल आर्लेकर शहर में कुछ बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इनमें मुख्यमंत्री विजय का शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल पर होने वाली चर्चाएं प्रमुख थीं। करीब 6 दशकों के बाद कांग्रेस का राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।