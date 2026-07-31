करुणा नियुक्ति पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटने तमिलनाडु पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु अब मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। यह मामला 2025 में करूर में अभिनेता जोसेफ विजय के रोड शो के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है, जहां राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की योजना बनाई थी। राज्य सरकार का कहना था कि ये नियुक्तियां सिर्फ दयाभाव से की जा रही थीं, लेकिन हाई कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने करुणा नियुक्ति के लिए बने तय नियमों का पालन नहीं किया।