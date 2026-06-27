TVK मंत्री डी सरथ कुमार पर लगा IPL मैच में नशा करने का आरोप

तमिलनाडु: TVK मंत्री पर लगा IPL मैच में नशा करने का आरोप, जानिए क्या दी सफाई

लेखन भारत शर्मा 09:12 am Jun 27, 202609:12 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री डी सरथ कुमार करीब 2 साल पुराने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के वायरल हुए वीडियो के बाद विवादों में आ गए हैं। इस वीडियो में उन्हें पाउडर जैसे पदार्थ को संभालते हुए दिखाया गया है। इसके बाद उन पर सार्वजनिक स्थान पर नशा करने (ड्रग्स) के आरोप लगे हैं। हालांकि, उन्होंने आरोपों का खंडन किया है और उस पाउडर को बेटी की दवा करार दिया है।