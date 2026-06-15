तमिलनाडु में 3 वर्षीय बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर बलात्कार

तमिलनाडु: 3 वर्षीय बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर बलात्कार, मौत; बिहार का प्रवासी मजदूर गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 01:54 pm Jun 15, 202601:54 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां के गुम्मिडीपूंडी में 3 वर्षीय बच्ची का बलात्कार हुआ है, जिसकी सोमवार को अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी बिहार का रहने वाला 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर बिपिन मंच है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में इलाके लोगों के हवाले से बताया जा रहा था कि बच्ची के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। हालांकि, पुलिस ने इन खबरों को फर्जी बताया है।