तमिलनाडु में चक्रवात के कारण स्कूल और कॉलेज बंद

तमिलनाडु में चक्रवात 'दित्वाह' का असर, चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

लेखन गजेंद्र 09:31 am Dec 02, 202509:31 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के तट पर पहुंचे चक्रवात 'दित्वाह' का मौसम पर असर बना हुआ है। मंगलवार को यहां कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के बाद राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में स्कूल और कॉलेज 2 दिसंबर को बंद कर दिए गए हैं। तीनों जिलों के अधिकारियों ने सोमवार देर रात एहतियाती कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। मौसम को देखते हुए अगला निर्णय लिया जाएगा।