तमिलनाडु में चक्रवात 'दित्वाह' का असर, चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद
क्या है खबर?
तमिलनाडु के तट पर पहुंचे चक्रवात 'दित्वाह' का मौसम पर असर बना हुआ है। मंगलवार को यहां कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के बाद राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में स्कूल और कॉलेज 2 दिसंबर को बंद कर दिए गए हैं। तीनों जिलों के अधिकारियों ने सोमवार देर रात एहतियाती कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। मौसम को देखते हुए अगला निर्णय लिया जाएगा।
मौसम
लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
जिला अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और आपदा प्रबंधन एजेंसियों द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। IMD ने तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों के निकट बने चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' के कारण चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में मंगलवार सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई जिलों में अड्यार, कोसस्थलैयार, अरनियार नदियों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है।
चक्रवात
तमिलनाडु में हुई है 3 की मौत
तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने रविवार को बताया था 'दित्वाह' के कारण बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को भी चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में लगातार बारिश से सड़कें, राजमार्ग और निचले इलाकों की आवासीय कॉलोनियों में जलभराव हो गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कृषि, पशु, घर और मानव हानि के लिए पीड़ितों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है।