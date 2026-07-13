तमिलनाडु के मदुरै में स्लीपर और सरकारी बस की हाईवे पर टक्कर

तमिलनाडु के मदुरै में स्लीपर और सरकारी बस की हाईवे पर टक्कर, 6 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:10 pm Jul 13, 202605:10 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मदुरै जिले में सोमवार सुबह स्लीपर बस और परिवहन निगम की बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। हादसा कोट्टमपट्टी के पास हुआ है, जिसमें 42 लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान, केएमआर ट्रांज नाम की निजी ओमनी बस अनियंत्रित होकर बस स्टॉप से टकरा गई, जहां सो रहे एक व्यक्ति की भी मौत हुई है।