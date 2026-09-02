तमिलनाडु के 52 प्रमुख मंदिरों में मोबाइल प्रतिबंध लागू

तमिलनाडु के 52 प्रमुख मंदिरों में मोबाइल प्रतिबंध लागू, बिना कैमरे वाला फोन ले जा सकेंगे

लेखन गजेंद्र 10:06 am Sep 02, 202610:06 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु की सरकार ने राज्य भर के प्रमुख मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो मंगलवार से लागू हो गया है। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने राज्य के 52 मंदिरों पर यह प्रतिबंध लागू किया है। हालांकि, बिना कैमरे वाले साधारण मोबाइल फोन मंदिरों के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। सरकार ने विधानसभा में बताया कि यह प्रतिबंध 1 सितंबर से प्रमुख मंदिरों में लागू होगा।