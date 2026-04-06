तमिलनाडु में पिता और पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा

तमिलनाडु में पिता-पुत्र की हिरासत में मौत का मामला: 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा

लेखन गजेंद्र 08:10 pm Apr 06, 202608:10 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में पिता और पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में मदुरै जिला और सत्र कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यापारी पी जयराज (58) और उनके बेटे जे बेनिक्स (31) की मौत के 6 साल बाद जिले के सत्तनकुलम पुलिस स्टेशन के 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दी है। कोर्ट ने 23 मार्च को सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया था, जिसका फैसला सोमवार को सुनाया गया।