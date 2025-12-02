LOADING...
चेन्नई मेट्रो में आई तकनीकी खराबी, सुरंग के अंदर चलकर बाहर निकले यात्री
चेन्नई मेट्रो में आई तकनीकी खराबी, सुरंग के अंदर चलकर बाहर निकले यात्री

लेखन गजेंद्र
Dec 02, 2025
11:06 am
क्या है खबर?

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मंगलवार की सुबह अपने काम से जाने वाले लोगों को चेन्नई मेट्रो ने रुला दिया। दरअसल, ब्लू लाइन पर मेट्रो विमको नगर डिपो और चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलने वाली मेट्रो में मंगलवार तड़के तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद मेट्रो एक सब-वे के अंदर फंस गई। पूरी मेट्रो में अंधेरा छा गया। बाद में यात्रियों को सुरंग के रास्ते से पैदल चलाकर बाहर निकाला गया।

500 मीटर चले यात्री

मेट्रो में सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच सब-वे में फंसी थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें यात्री अंधेरे में मेट्रो कोच के अंदर रेलिंग को पकड़े दिख रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि 10 मिनट तक मेट्रो के अंदर फंसे रहने के बाद एक घोषणा हुई, जिसमें उन्हें पास के मेट्रो स्टेशन, यानी लगभग 500 मीटर दूर, हाई कोर्ट स्टेशन तक चलने के लिए कहा गया। हालांकि, अब स्थिति सामान्य है।

मेट्रो में अंधेरा

सुरंग से निकलते लोग

