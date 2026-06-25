कोलकाता हादसे में 8 की मौत, मुख्यमंत्री ने KMC के निर्माण कार्य रोके

KMC के तहत सभी निर्माण कार्य 31 जुलाई तक निलंबित

सुरक्षा उपायों के तहत KMC की सीमा के भीतर सभी निर्माण कार्यों को 31 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। एक राज्य स्तरीय टीम पुरानी मंजूरियों की समीक्षा करेगी। यह टीम मुख्य रूप से कमर्शियल बिल्डिंग्स और भरी हुई वेटलैंड्स पर चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच करेगी। इसमें पिछले सिविक बोर्ड द्वारा दी गई सभी मंजूरियां शामिल होंगी। यदि ऑडिट में ये सभी प्रोजेक्ट्स सही पाए जाते हैं, तो 1 अगस्त से इन पर काम दोबारा शुरू हो सकेगा। रेस्क्यू टीमें अभी भी रडार और स्निफर डॉग्स की मदद से साइट पर मलबे में तलाश कर रही हैं। यह घटना शहर में इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।