जलगांव में खौफनाक मंजर, उफनती नदी के बीच पेड़ पर फंसा शख्स

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश के अनुमान के बाद कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है।

जहां एक तरफ मुंबई और पालघर जैसे जिलों में भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में अभी तक बारिश का नामोनिशान भी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ से उफनती नदियों को पार करने या जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है।