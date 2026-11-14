सूरत के कपड़ा गोदाम और 9 बीघा मैदान में लगी भीषण आग

सूरत: कपड़ा गोदाम और 9 बीघा मैदान में लगी भीषण आग, छाया काले धुएं का गुबार

लेखन भारत शर्मा 04:10 pm Nov 14, 202604:10 pm

क्या है खबर?

गुजरात के सूरत में खरवासा क्षेत्र स्थित एकलेरा गांव के पास शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कपड़ा गोदाम और उसके बगल के मैदान में रखी कबाड़ सामग्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। गोदाम में कपड़ा, चिथड़े और अन्य ज्वलनशील कबाड़ सामग्री भारी मात्रा में जमा होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया।