सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी की गुजरात में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी (फाइल तस्वीर)

सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह की रिहाई पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

लेखन गजेंद्र 07:12 pm Sep 28, 202607:12 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह 2014 में मामले में बरी होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिहाई पर पुनर्विचार नहीं करेगा। हालांकि, पीठ ने 21 पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों की रिहाई पर जवाब मांगा है।