सुप्रीम कोर्ट ने 'न्यायपालिका को भ्रष्ट' बताने वाली NCERT किताब पर नाराजगी जताई, कहा- सोची-समझी चाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ( NCERT ) की एक किताब में 'न्यायपालिका को भ्रष्ट' बताने पर कड़ी आपत्ति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने आज इस संबंध में न्यायालय को जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने इस घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया है। CJI ने कहा कि यह सोची-समझी चाल प्रतीत होती है और उन्हें पता है कि वह इससे कैसे निपट सकते हैं।

मामला CJI ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि NCERT कक्षा 8 के छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, हम यहां बार परीक्षा के लिए आए हैं। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, "बार और बेंच सभी परेशान हैं। हाई कोर्ट के सभी जज परेशान हैं। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान में लूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।"

आलोचना संविधान की मूल संरचना पर हमला- न्यायमूर्ति बागची CJI ने कोर्ट को स्वत: संज्ञान की जानकारी देते हुए कहा, "संस्था के प्रमुख के रूप में, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मैंने संज्ञान लिया है। यह एक सोची-समझी चाल प्रतीत होती है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।" न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इसे संविधान की मूल संरचना पर ही हमला बताया और कहा, "यह पुस्तक स्वयं मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है।"

Advertisement