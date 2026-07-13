अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT से रिपोर्ट मांगी

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT से रिपोर्ट मांगी, सरकार-ट्रस्ट को नोटिस

लेखन गजेंद्र 01:49 pm Jul 13, 202601:49 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने केंद्र, राज्य सरकार और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से चंदा चोरी मामले की जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।