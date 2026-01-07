सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कड़ी टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- आवारा कुत्ता कब काट ले मूड नहीं समझ सकते

लेखन गजेंद्र 12:39 pm Jan 07, 202612:39 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान उनकी मौजूदगी और बढ़ते खतरे को लेकर सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कोई जानवर कब काट ले, ये कोई नहीं जान सकता और कुत्तों के काटने के मूड और उसके व्यवहार को कोई नहीं समझ सकता। कोर्ट ने पूछा कि स्कूलों, अस्पतालों या कोर्ट जैसे संवेदनशील परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है।