सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता पर गुवाहाटी कोर्ट का फैसला रद्द किया, कहा- जबरन कार्रवाई न हो

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Jul 13, 202612:21 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता पर बड़ा फैसला देते हुए असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें 27 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी दर्जे का निर्धारण निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया से होना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा संवैधानिक महत्व रखता है और इसे वैध प्रक्रिया के अलावा अन्य माध्यम से नहीं छीन सकते।