सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को नहीं मिली जमानत (फाइल तस्वीर)

सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को नहीं मिली जमानत; सेहत बिगड़ने पर होगा विचार, देखभालकर्ता रख सकेंगे

लेखन गजेंद्र 02:11 pm Aug 06, 202602:11 pm

क्या है खबर?

बलात्कार के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि अगर आसाराम का स्वास्थ्य बिगड़ता तो वह जमानत के लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, कोर्ट ने आसाराम को अपनी पसंद के प्रशिक्षित देखभालकर्ता की 24 घंटे सहायता लेने की छूट दी है।