खालिद और इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने कहा कि दोनों 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह पहले दिल्ली पुलिस को सुनेगी।

सिब्बल ने बताया कि तस्लीम अहमद मामले में रेफरेंस ऑर्डर पास करते समय 2 जजों की पीठ ने दंगों की साजिश में सह-आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी।

CJI ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ बनानी होगी।