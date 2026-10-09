सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मेट्रो-रेल पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, जितनी जरूरी उतनी पाबंदी हो

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने का मुद्दा उठाया और कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, मेट्रो स्टेशन बंद हैं। आप कहीं भी नहीं जा सकते। मेरे देश को क्या हो रहा है? यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है।"

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, "आप अपनी अक्षमता के कारण पूरे शहर को बंद नहीं कर सकते।"