दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति, वजह भी बताई
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बताया कि CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था। पुलिस ने कहा कि CJP ने 7 अक्टूबर को आवेदन किया, जबकि कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेनी जरूरी है।
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पुलिस बोली- पिछले प्रदर्शन में CJP ने नियमों का पालन नहीं किया
पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा, "हमें 10 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संबंध में CJP से एक पत्र मिला है। पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनका आचरण उचित नहीं था और उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया।"
प्रसाद ने कहा कि यह फैसला CJP द्वारा कानूनी निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के साथ मौजूदा कानून-व्यवस्था स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।