दिल्ली पुलिस ने CJP को कल होने वाले प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति, वजह भी बताई

लेखन आबिद खान 01:13 pm Oct 09, 202601:13 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बताया कि CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था। पुलिस ने कहा कि CJP ने 7 अक्टूबर को आवेदन किया, जबकि कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेनी जरूरी है।