CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज से हो सकते हैं बंद

पुलिस की सूची में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, नई दिल्ली, मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, INA, हौज खास, लाजपत नगर, कश्मीरी गेट, करोल बाग, जामा मस्जिद, विश्वविद्यालय, सीलमपुर, शाहदरा, रोहिणी पश्चिम, लोक कल्याण मार्ग, जोर बाग, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिलिया, ओखला विहार, सिविल लाइंस, जीटीबी नगर, आदर्श नगर, जहांगीर पुरी, वेलकम, यमुना विहार, रिठाला समेत अन्य शामिल हैं।

मेट्रो स्टेशनों में मध्य, दक्षिण, उत्तरी, पूर्वी और उत्तरपूर्वी दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं।