सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत; हिंसा की SIT जांच के आदेश, छात्र रिहा होंगे

कोर्ट ने ध्यान दिया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे छात्रों में चोटें आईं, जिनमें एक लड़के ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है।

कोर्ट को बताया गया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात बलों द्वारा कथित तौर पर रबर की गोलियां, बिजली के डंडे और कीलों से जड़ी लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया था।

कोर्ट ने सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात करने का आरोप भी दर्ज किया है।